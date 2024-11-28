Александар Везенков: в НБА не понимают уровень MVP Евролиги

Игрок БК «Олимпиакос» выступающей в Евролиге, Александар Везенков рассказал о своём опыте выступлений в лиге НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации) за «Сакраменто Кингз» в сезоне 2023-2024.

«Твоё время ещё придёт, ты новичок». Но в то же время мне было 28 или 29 лет, и я чувствовал, что у меня нет игрового времени. Мне нужно начинать всё с самого начала. Им все равно, кто ты, что ты сделал или где ты играл. Ты новичок, даже в 29 лет, и начинаешь с нуля.

Ваш тренировочный процесс ограничен, но каждый раз вы должны доказывать свою состоятельность. Для меня это было сложно, и я не чувствовал, что они понимают уровень Евролиги. Не то чтобы они ее не уважают, просто они ее не знают. Они не знают ни игроков, ни команды — им просто плевать. Ты просто очередной парень, пока не докажешь обратное», — сказал Везенков на YouTube-канале Amerikanos24.