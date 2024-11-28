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Президент «Майами» Райли — о командах-династиях в НБА: в истории их было всего три

Президент «Майами» Райли — о командах-династиях в НБА: в истории их было всего три
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79-летний американский профессиональный бывший баскетболист и тренер, ныне являющийся президентом команды «Майами Хит», Пэт Райли заявил, что в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) было всего три команды-династии.

«Я думаю, что в истории было всего три династии – Бостон в 60-х… Потом «Лейкерс» и их эра Shоwtime (с 1979 по 1991 год)… Шесть-семь лет Майкла [Джордана в «Чикаго Буллз»], без сомнения, были династическими. Я не знаю, есть ли династии сейчас», — приводит слова Райли издание Legion Hoops.

Райли не назвал эпоху команды «Голден Стэйт Уорриорз», которые в период с 2015 по 2022 год завоевали четыре трофея. Также Пэт не упоминал эпоху клуба «Сан-Антонио Спёрс», завоевавшего в период с 1999 по 2007 год четыре трофея.

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