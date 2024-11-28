Симмонс пытался наладить отношения с Эмбиидом — источник

28-летний австралийский баскетболист, выступающий за команду НБА «Бруклин Нетс», Бен Симмонс пытался связаться прошлым летом со звездой «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом для восстановления их отношений, сообщила журналистка Рамона Шелбёрн.

«Столько всего пошло не так для Симмонса и его бывшей команды за те годы, что они были в разлуке, что присутствие Симмонса в Филадельфии на этот раз (игра «Сиксерс» — «Нетс» 23 ноября) почти не было замечено. По словам источников в лиге, прошлым летом Бен даже связался с Эмбиидом и другими, надеясь наладить отношения», — приводит слова Рамоны издание Courtside Buzz.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Бен Симмонс был выбран на драфте НБА 2016 года под общим первым номером клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс». Под конец своих выступлений в Филадельфии Симмонс подвергался критике фанатов, из-за чего у него начались ментальные проблемы. Из-за постоянных штрафов за пропущенные игры в сезоне-2021/2022 Симмонс стал самым штрафуемым игроком в истории НБА, причём, по сообщениям, к концу 2021 года сумма штрафов превысила $ 10 млн.