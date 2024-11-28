По статистике «Даллас Маверикс» выступает лучше без Луки Дончича, чем с ним

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич провёл в этом сезоне 14 матчей со своей командой — в семи из них они одержали победу и в семи потерпели поражения.

Портал BricksCenter отметил тот факт, что без Дончича «Даллас» в этом сезоне играл пять раз, и в этих встречах он четырежды одерживал победы и только один раз проиграл.

Примечательно, что игровая статистика Дончича более чем впечатляющая — в среднем он набирает 28,1 очка за игру и делает 7,6 подбора за матч.

Последний матч «Далласа» состоялся в ночь с 27 на 28 ноября, где команда победила на выезде «Нью-Йорк Никс» со счётом 129:114.