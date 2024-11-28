«Он станет легендой университета». Журналист — о россиянине Егоре Дёмине

Журналист Джейкоб Хэтч поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который выступает за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA.

«Он станет легендой всех времён в университете Бригама Янга. Кто-нибудь на самом деле ожидает, что Егор Дёмин проведет больше одного сезона здесь, в BYU? Я точно так не думаю», — сказал Джейкоб Хэтч в подкасте Locked On (BYU) Cougars.

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