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Журналист назвал Егора Дёмина ключевым игроком своей команды в США

Журналист назвал Егора Дёмина ключевым игроком своей команды в США
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Журналист Джейкоб Хэтч высказал мнение, что российский баскетболист Егор Дёмин является ключевой фигурой в университете Бригама Янга (BYU).

«Я думаю, что ещё важнее то, что, готовясь к играм в конференции Big 12, BYU нужно сосредоточиться на развитии настоящих лидеров, которые станут ключевыми игроками команды. Считаю, Егор Дёмин уже зарекомендовал себя как один из таких парней», – сказал Джейкоб Хэтч в подкасте Locked On (BYU) Cougars.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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