Журналист назвал Егора Дёмина ключевым игроком своей команды в США

Журналист Джейкоб Хэтч высказал мнение, что российский баскетболист Егор Дёмин является ключевой фигурой в университете Бригама Янга (BYU).

«Я думаю, что ещё важнее то, что, готовясь к играм в конференции Big 12, BYU нужно сосредоточиться на развитии настоящих лидеров, которые станут ключевыми игроками команды. Считаю, Егор Дёмин уже зарекомендовал себя как один из таких парней», – сказал Джейкоб Хэтч в подкасте Locked On (BYU) Cougars.

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