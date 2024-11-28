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Мадридский «Реал» заинтересован в подписании бывшего игрока «Спартака» и НБА — источник

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании бывшего игрока «Спартака» и НБА — источник
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Мадридский «Реал» заинтересован в подписании контракта с 36-летним американским профессиональным баскетболистом, выступающим за израильский клуб «Хапоэль» (Тель-Авив), Патриком Беверли, сообщил авторитетный журналист Маттео Андреани.

«Мадридский «Реал» хочет Патрика Беверли. Мне сказали, что испанский клуб изучает ситуацию и готов предложить контракт бывшему игроку НБА», — написал Андреани в социальной сети Х (ранее Twitter).

Летом 2009 года Патрик Беверли выставил себя на драфт НБА и был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под 42-м номером. Однако 26 августа 2009 года подписал контракт с греческим «Олимпиакосом».

С 2010 по 2012 год выступал за петербургский «Спартак». С 2013 по 2024 год участвовал в НБА, где прославился своей игрой за такие клубы, как «Милуоки Бакс», «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Чикаго Буллз» и «Филадельфия Сиксерс».

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