Марбэри назвал двух игроков, соперничающих друг с другом за звание величайшего

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и двукратный участник Матча всех звёзд Стефан Марбэри поделился мнением о величайшем баскетболисте всех времён.

«Майкл Джордан. Этот вопрос здорово обсуждать во время любого подкаста. Это стандартный вопрос… Мне нравятся ответы других, когда они поднимают эту тему. Никогда не поставлю Леброна Джеймса рядом с Джорданом. Всегда говорил, что выбор должен быть между Коби Брайантом и Джорданом», — сказал Марбэри на канале Come And Talk 2 Me в YouTube.

Ранее Стефан оценил статус лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в качестве лучшего баскетболиста в истории.

