«Нельзя сказать, что из ЦСКА меня выгнали». Руженцев — о решении уйти в аренду в «Парму»

Лёгкий форвард Самсон Руженцев высказался о решении продолжить карьеру в «Парме» на правах аренды. В пермский клуб он перешёл из ЦСКА этим летом на правах аренды.

«У меня был выбор остаться в ЦСКА. Нельзя сказать, что меня оттуда вытеснили или выгнали. Я выбрал «Парму» для развития. Потому что в ЦСКА будущий сезон был бы такой же, как прошлый, где мне пришлось получать какие-то лимитированные минуты, биться постоянно за игровое время. Конечно, это тоже хорошо, потому что в тяжёлых условиях человек растёт. В то же время я верю, что, играя, тоже очень сильно растёшь», — сказал Руженцев в эфире «Вид Сверху».

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