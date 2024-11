Стефан Марбэри высказался об отличиях между Леброном и Коби Брайантом

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и двукратный участник Матча всех звёзд Стефан Марбэри поделился мнением о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе и о легендарном игроке Коби Брайанте.

«Игра Коби и игра Леброна представляет собой два разных стиля. Леброн олицетворяет мощь. Но Коби говорил на другом языке, он видел мир по-другому. Его работа ног была совершенно другой. Делать такие сумасшедшие броски было искусством. У него была та же идеология, что и у Джордана», — сказал Марбэри на канале Come And Talk 2 Me в YouTube.

Ранее Марбэри назвал двух игроков, соперничающих друг с другом за звание величайшего.

