Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» уверенно победил «Енисей» в Единой лиге

«Уралмаш» уверенно победил «Енисей» в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

В Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Уралмаш» принимал «Енисей». Игра закончилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 83:61 (18:15, 20:18, 25:16, 20:12).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
83 : 61
Енисей
Красноярск
Уралмаш: Мартин - 31, Зайцев - 13, Нэльсон - 10, Глазунов - 5, Писклов - 5, Новиков - 5, Балашов - 5, Ивлев - 3, Белянков - 3, Михеев - 2, Акрамов - 1
Енисей: Сандерс - 17, Герасимов - 14, Близнюк - 13, Степанович - 8, Балашов - 7, Долинин - 2, Ведищев, Перевалов, Сонько, Шлегель, Одиноков, Загретдинов

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин. На его счету 31 очко, четыре подбора и три результативные передачи. В составе «Енисея» чаще всего кольцо соперников поражал американский защитник Виктор Сандерс. В его активе 17 очков, пять подборов и одна передача.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Уралмаш на выезде сыграет с пермской «Пармой». Матч состоится 1 декабря и начнётся в 16:00 мск. «Енисей» в следующем туре примет саратовский «Автодор». Встреча пройдёт 4 декабря и начнётся в 15:30 мск.

Материалы по теме
ЦСКА вновь первый, УНИКС нашёл свою игру, «Пари НН» — топ. Рейтинг силы Единой лиги
ЦСКА вновь первый, УНИКС нашёл свою игру, «Пари НН» — топ. Рейтинг силы Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android