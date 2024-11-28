«Уралмаш» уверенно победил «Енисей» в Единой лиге

В Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Уралмаш» принимал «Енисей». Игра закончилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 83:61 (18:15, 20:18, 25:16, 20:12).

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин. На его счету 31 очко, четыре подбора и три результативные передачи. В составе «Енисея» чаще всего кольцо соперников поражал американский защитник Виктор Сандерс. В его активе 17 очков, пять подборов и одна передача.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Уралмаш на выезде сыграет с пермской «Пармой». Матч состоится 1 декабря и начнётся в 16:00 мск. «Енисей» в следующем туре примет саратовский «Автодор». Встреча пройдёт 4 декабря и начнётся в 15:30 мск.