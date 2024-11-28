«Самара» на выезде разгромила «Астану» в матче Единой лиги

В Астане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого местный одноимённый клуб принимал «Самару». Игра закончилась уверенной победой гостей со счётом 81:59 (25:12, 19:10, 18:24, 19:13).

Самым результативным в составе победителей стал центровой Илья Попов. На его счету 15 очков, пять подборов и одна результативная передача. В составе «Астаны» чаще всего кольцо соперников поражал лёгкий форвард Узодинма Утоми. В его активе 17 очков, семь подборов и четыре передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Астана» на домашней площадке сыграет с казанским УНИКСом. Матч состоится 4 декабря и начнётся в 18:00 мск. «Самара» в следующем туре отправится в гости к московскому ЦСКА. Встреча запланирована на 1 декабря и начнётся в 13:00 мск.