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«Самара» на выезде разгромила «Астану» в матче Единой лиги

«Самара» на выезде разгромила «Астану» в матче Единой лиги
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В Астане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого местный одноимённый клуб принимал «Самару». Игра закончилась уверенной победой гостей со счётом 81:59 (25:12, 19:10, 18:24, 19:13).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
59 : 81
Самара
Самарская область
Астана: Мурзагалиев, Утоми, Щербак, Десятников, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Айткали, Исаенко, Оразбеков, Абашидзе
Самара: Брукс, Адамс, Гудумак, Пынько, Голдырев, Карданахишвили, Амосов, Далтон, Харрелл, Попов

Самым результативным в составе победителей стал центровой Илья Попов. На его счету 15 очков, пять подборов и одна результативная передача. В составе «Астаны» чаще всего кольцо соперников поражал лёгкий форвард Узодинма Утоми. В его активе 17 очков, семь подборов и четыре передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Астана» на домашней площадке сыграет с казанским УНИКСом. Матч состоится 4 декабря и начнётся в 18:00 мск. «Самара» в следующем туре отправится в гости к московскому ЦСКА. Встреча запланирована на 1 декабря и начнётся в 13:00 мск.

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