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Самсон Руженцев – о христианской школе в США: там церковь совсем другая. Как концерт

Самсон Руженцев – о христианской школе в США: там церковь совсем другая. Как концерт
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Лёгкий форвард «Пармы» Самсон Руженцев высказался об опыте проживания в США. В 15-летнем возрасте баскетболист занимался в христианской школе Hamilton Heights

«Сама школа представляла из себя здание, где был зал и пять или шесть классов. Вся школа была построена вокруг баскетбольной команды. По воскресеньям мы ходили в церковь. Нас специально будили для этого. Там церковь совсем другая. Как концерт. Может даже специально приехать какая-то группа. Специально на службу, и там это событие», — сказал Руженцев в эфире «Вид Сверху».

Ранее Самсон рассказал, почему решил перейти в «Парму» на правах аренды.

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