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Эксперт ответил, почему Майкл Джордан лучше Леброна Джеймса

Эксперт ответил, почему Майкл Джордан лучше Леброна Джеймса
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Известный обозреватель Дэвид Олдридж поделился мнением о величии легенды НБА Майкла Джордана и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Здесь нет никаких секретов. Номер один – это Майкл Джордан. Я всегда говорю так, когда на протяжении многих лет меня спрашивают об этом. Я видел, как играют все эти ребята, и именно поэтому считаю Майкла Джордана номером один. Воля Майкла Джордана не поддаётся сравнению. Больше ни у одного спортсмена я такого не видел. Никогда не видел никого, кто был бы так же целеустремлён, как он. Он хотел не только побеждать, но и доминировать», – сказал Олдридж на канале The Rich Eisen Show в YouTube.

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