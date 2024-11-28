Энтони Эдвардс назвал проблему «Миннесоты» после четырёх поражений подряд

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс поделился мнением о затянувшейся неудачной серии команды. К настоящему моменту игроки «Миннесоты» потерпели поражение в четырёх матчах кряду. Серия началась матчем с «Торонто Рэпторс» (105:110), а затем продолжалась в играх с «Бостон Селтикс» (105:107), «Хьюстон Рокетс» (111:117) и «Сакраменто Кингз» (104:115).

«Как команда мы какие-то чертовски мягкие. Где-то внутри. Не по отношению к другой команде, но внутренне мы слабые. Мы не в состоянии разговаривать друг с другом. Просто кучка маленьких детей», — сказал Эдвардс во время общения с журналистами.

Гобер и Эдвардс шокированы тем, как Йокич угадал их тактику: