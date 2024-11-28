ЦСКА крупно победил «Парму» в Единой лиге

В Москве в спортивном комплексе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались ЦСКА и «Парма». Игра закончилась уверенной победой армейцев со счётом 110:91 (24:25, 31:20, 28:26, 27:20).

Самым результативным в составе красно-синих стал центровой Тони Джекири. На его счету 21 очко, четыре подбора и две результативные передачи. Лучшую результативность в составе «Пармы» продемонстрировали защитник Гарретт Нэвелс и форвард Александр Шашков. В активе обоих по 22 очка. На счету Нэвелса при этом два подбора и четыре результативные передачи, а у Шашкова шесть подборов и две передачи.

В следующем туре ЦСКА примет «Самару». Матч состоится 1 декабря и начнётся в 13:00 по московскому времени. «Парма» в следующем туре дома сыграет с «Уралмашем». Встреча пройдёт 1 декабря и начнётся в 16:00 мск.

Достижения сборных России по баскетболу: