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ЦСКА крупно победил «Парму» в Единой лиге

ЦСКА крупно победил «Парму» в Единой лиге
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В Москве в спортивном комплексе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались ЦСКА и «Парма». Игра закончилась уверенной победой армейцев со счётом 110:91 (24:25, 31:20, 28:26, 27:20).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
110 : 91
Парма
Пермь
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Астапкович, Карпенко, Антонов, Абдулбасиров, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Парма: Свинин, Ильницкий, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Чебуркин, Егоров, Захаров

Самым результативным в составе красно-синих стал центровой Тони Джекири. На его счету 21 очко, четыре подбора и две результативные передачи. Лучшую результативность в составе «Пармы» продемонстрировали защитник Гарретт Нэвелс и форвард Александр Шашков. В активе обоих по 22 очка. На счету Нэвелса при этом два подбора и четыре результативные передачи, а у Шашкова шесть подборов и две передачи.

В следующем туре ЦСКА примет «Самару». Матч состоится 1 декабря и начнётся в 13:00 по московскому времени. «Парма» в следующем туре дома сыграет с «Уралмашем». Встреча пройдёт 1 декабря и начнётся в 16:00 мск.

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