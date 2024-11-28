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Результаты игрового дня Единой лиги 28 ноября, турнирная таблица

Результаты игрового дня Единой лиги 28 ноября, турнирная таблица
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В четверг, 28 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В эту дату было проведено три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 28 ноября:

«Уралмаш» – «Енисей» – 83:61;
«Астана» – «Самара» – 59:81;
ЦСКА – «Парма» – 110:91.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
83 : 61
Енисей
Красноярск
Уралмаш: Мартин - 31, Зайцев - 13, Нэльсон - 10, Глазунов - 5, Писклов - 5, Новиков - 5, Балашов - 5, Ивлев - 3, Белянков - 3, Михеев - 2, Акрамов - 1
Енисей: Сандерс - 17, Герасимов - 14, Близнюк - 13, Степанович - 8, Балашов - 7, Долинин - 2, Ведищев, Перевалов, Сонько, Шлегель, Одиноков, Загретдинов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
59 : 81
Самара
Самарская область
Астана: Утоми - 17, Оразбеков - 12, Десятников - 11, Походяев - 7, Исаенко - 4, Щербак - 3, Смит - 2, Айткали - 2, Сарсенгалиев - 1, Мурзагалиев, Абашидзе
Самара: Попов - 15, Карданахишвили - 14, Голдырев - 11, Харрелл - 9, Далтон - 8, Пынько - 7, Гудумак - 6, Амосов - 6, Адамс - 5, Брукс
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
110 : 91
Парма
Пермь
ЦСКА: Джекири - 21, Тримбл - 18, Астапкович - 18, Аврамович - 14, Уэйр - 10, Карпенко - 9, М'Бай - 9, Жан-Шарль - 6, Курбанов - 3, Ганькевич - 2, Антонов, Абдулбасиров
Парма: Нэвелс - 22, Шашков - 22, Якушин - 12, Захаров - 9, Свинин - 8, Чебуркин - 6, Морозов - 4, Ильницкий - 3, Егоров - 3, Тучков - 2

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает ЦСКА. В активе армейцев 14 побед при одном поражении. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (13 побед – два поражения), а топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (12 побед – два поражения).

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