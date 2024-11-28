Результаты игрового дня Единой лиги 28 ноября, турнирная таблица

В четверг, 28 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В эту дату было проведено три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Единой лиги 28 ноября:

«Уралмаш» – «Енисей» – 83:61;

«Астана» – «Самара» – 59:81;

ЦСКА – «Парма» – 110:91.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает ЦСКА. В активе армейцев 14 побед при одном поражении. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (13 побед – два поражения), а топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (12 побед – два поражения).

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