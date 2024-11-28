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«Это не наш стиль». Андреас Пистиолис раскритиковал игру ЦСКА в матче с «Пармой»

«Это не наш стиль». Андреас Пистиолис раскритиковал игру ЦСКА в матче с «Пармой»
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой». Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 110:91 (24:25, 31:20, 28:26, 27:20) в пользу армейцев. Пистиолис признался, что остался доволен поддержкой болельщиков и атмосферой на трибунах, но выразил разочарования из-за качества игры своих подопечных.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
110 : 91
Парма
Пермь
ЦСКА: Джекири - 21, Тримбл - 18, Астапкович - 18, Аврамович - 14, Уэйр - 10, Карпенко - 9, М'Бай - 9, Жан-Шарль - 6, Курбанов - 3, Ганькевич - 2, Антонов, Абдулбасиров
Парма: Нэвелс - 22, Шашков - 22, Якушин - 12, Захаров - 9, Свинин - 8, Чебуркин - 6, Морозов - 4, Ильницкий - 3, Егоров - 3, Тучков - 2

«Прежде всего, хочу снова отметить наших болельщиков и ту атмосферу, которую они создают. В этом году у нас большая поддержка и хорошая энергия. Это то, что нам нравится. А что не нравится – это игра, которую мы сегодня показали. Нам не хватало жёсткости, это не наш стиль, не то, что я хочу видеть в исполнении команды. Может быть, такая результативная игра нравится публике, но я предпочел бы увидеть что-то более жёсткое в следующих матчах», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

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