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Пашутин: ЦСКА начал немного расслабленно, наверное, посмотрели на наш состав

Пашутин: ЦСКА начал немного расслабленно, наверное, посмотрели на наш состав
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин дал комментарий после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча проходила в Москве и завершилась победой армейцев 110:91 (24:25, 31:20, 28:26, 27:20).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
110 : 91
Парма
Пермь
ЦСКА: Джекири - 21, Тримбл - 18, Астапкович - 18, Аврамович - 14, Уэйр - 10, Карпенко - 9, М'Бай - 9, Жан-Шарль - 6, Курбанов - 3, Ганькевич - 2, Антонов, Абдулбасиров
Парма: Нэвелс - 22, Шашков - 22, Якушин - 12, Захаров - 9, Свинин - 8, Чебуркин - 6, Морозов - 4, Ильницкий - 3, Егоров - 3, Тучков - 2

«ЦСКА – лидер сезона, действующий чемпион, команда с глубоким составом. Готовились, задача была контролировать ритм, темп. В первой четверти это удалось, а во второй стали ошибаться, давать лёгкие проходы Тримблу и Уэйру. Что важно, потеряли несколько мячей на дриблинге, Аврамович обкрадывал наших защитников, и там был отрезок 12:0 или даже больше. Пытались контролировать тайм-аутами, но опыта ребятам не хватает. И Тучков, и Егоров на таком уровне не выступали и с давлением Аврамовича и Тримбла не справились. Думаю, это и перевернуло игру. Естественно, ЦСКА начал немного расслабленно, наверное, посмотрели на наш состав… Тем не менее ребята хорошо защищались, подготовили прессинг на три четверти площадки, контролировали быстрый отрыв ЦСКА», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».

В следующем туре подопечные Пашутина дома сыграют с «Уралмашем». Встреча пройдёт 1 декабря и начнётся в 16:00 мск. ЦСКА в следующем туре примет «Самару». Матч состоится 1 декабря и начнётся в 13:00 мск.

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