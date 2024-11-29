«Партизан» победил «Олимпиакос» в матче Евролиги

В Белграде (Сербия) завершился матч 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Партизан» принимал греческий «Олимпиакос». Игра закончилась со счётом 78:70 (16:25, 22:11, 12:21, 28:13) в пользу хозяев паркета.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Карлик Джонс. Своей команде он принёс 15 очков. Кроме того, в его активе четыре подбора и восемь результативных передач. В составе «Олимпиакоса» лучшую результативность показал защитник Эван Фурнье. На его счету 16 очков, два подбора и три передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Партизан» примет литовский «Жальгирис». Матч состоится 3 декабря и начнётся в 22:30 по московскому времени. «Олимпиакос» в следующем туре на выезде сыграет с «Монако». Игра состоится 4 декабря и начнётся в 21:00 мск.