Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Партизан» победил «Олимпиакос» в матче Евролиги

«Партизан» победил «Олимпиакос» в матче Евролиги
Комментарии

В Белграде (Сербия) завершился матч 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Партизан» принимал греческий «Олимпиакос». Игра закончилась со счётом 78:70 (16:25, 22:11, 12:21, 28:13) в пользу хозяев паркета.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
28 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
78 : 70
Олимпиакос
Пирей, Греция
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Копривица, Bosnjakovic, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Митру-Лонг, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье

Самым результативным в составе победителей стал защитник Карлик Джонс. Своей команде он принёс 15 очков. Кроме того, в его активе четыре подбора и восемь результативных передач. В составе «Олимпиакоса» лучшую результативность показал защитник Эван Фурнье. На его счету 16 очков, два подбора и три передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Партизан» примет литовский «Жальгирис». Матч состоится 3 декабря и начнётся в 22:30 по московскому времени. «Олимпиакос» в следующем туре на выезде сыграет с «Монако». Игра состоится 4 декабря и начнётся в 21:00 мск.

Материалы по теме
Мадридский «Реал» заинтересован в подписании бывшего игрока «Спартака» и НБА — источник
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android