«Реал» в овертайме вырвал победу в матче с «Барселоной» в Евролиге

Завершился матч 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались два испанских клуба – «Барселона» и мадридский «Реал». Игра проходила в упорной борьбе и закончилась в овертайме в пользу гостей со счётом 97:90 (22:17, 12:21, 20:14, 20:22, 21:16).

Самым результативным в составе победителей оказался экс-игрок УНИКСа Марио Хезонья. На его счету 23 очка, семь подборов и одна передача. В составе «Барселоны» лучшую результативность продемонстрировал защитник Кевин Пантер. На его счету 27 очков, один подбор и четыре передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Барселона» отправится в гости к греческому «Панатинаикосу». Матч состоится 3 декабря и начнётся в 22:15 мск. «Реал» в следующем туре на выезде сыграет с клубом АСВЕЛ. Игра состоится 3 декабря и начнётся в 22:00 мск.