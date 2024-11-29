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«Реал» в овертайме вырвал победу в матче с «Барселоной» в Евролиге

«Реал» в овертайме вырвал победу в матче с «Барселоной» в Евролиге
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Завершился матч 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались два испанских клуба – «Барселона» и мадридский «Реал». Игра проходила в упорной борьбе и закончилась в овертайме в пользу гостей со счётом 97:90 (22:17, 12:21, 20:14, 20:22, 21:16).

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
28 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
90 : 97
ОТ
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Нето, Парра
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе

Самым результативным в составе победителей оказался экс-игрок УНИКСа Марио Хезонья. На его счету 23 очка, семь подборов и одна передача. В составе «Барселоны» лучшую результативность продемонстрировал защитник Кевин Пантер. На его счету 27 очков, один подбор и четыре передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Барселона» отправится в гости к греческому «Панатинаикосу». Матч состоится 3 декабря и начнётся в 22:15 мск. «Реал» в следующем туре на выезде сыграет с клубом АСВЕЛ. Игра состоится 3 декабря и начнётся в 22:00 мск.

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