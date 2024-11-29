Еврокубок: результаты матчей 28 ноября, турнирная таблица

В четверг, 28 ноября, состоялся игровой день 9-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Еврокубок, результаты матчей 28 ноября:
«Бахчешехир Колежи» — «Ховентуд» — 89:78;
«Лиеткабелис» — «Умана Рейер» — 93:100 OT;
У-БТ — «Арис» — 87:79;
«Цедевита-Олимпия» — «Гамбург Тауэрс» — 95:68;
«Тюрк Телеком» — «Хапоэль» Иерусалим — 77:94;
«Хапоэль» Тель-Авив — «Ратиофарм Ульм» — 80:82;
«Бурк» — «Валенсия» — 96:107;
«Доломити Энергия» — «Бешикташ» — 68:83;
«Гран Канария» — «Трефл Сопот» — 84:58.
Групповой этап Еврокубка стартовал 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф сыграют шесть клубов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в 1/4 финала.
Видео: «Париж» обыграл «Бурк» и стал победителем Еврокубка:
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