Еврокубок: результаты матчей 28 ноября, турнирная таблица

В четверг, 28 ноября, состоялся игровой день 9-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок, результаты матчей 28 ноября:

«Бахчешехир Колежи» — «Ховентуд» — 89:78;

«Лиеткабелис» — «Умана Рейер» — 93:100 OT;

У-БТ — «Арис» — 87:79;

«Цедевита-Олимпия» — «Гамбург Тауэрс» — 95:68;

«Тюрк Телеком» — «Хапоэль» Иерусалим — 77:94;

«Хапоэль» Тель-Авив — «Ратиофарм Ульм» — 80:82;

«Бурк» — «Валенсия» — 96:107;

«Доломити Энергия» — «Бешикташ» — 68:83;

«Гран Канария» — «Трефл Сопот» — 84:58.

Групповой этап Еврокубка стартовал 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф сыграют шесть клубов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в 1/4 финала.

Видео: «Париж» обыграл «Бурк» и стал победителем Еврокубка: