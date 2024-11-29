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Еврокубок: результаты матчей 28 ноября, турнирная таблица

Еврокубок: результаты матчей 28 ноября, турнирная таблица
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В четверг, 28 ноября, состоялся игровой день 9-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Еврокубок, результаты матчей 28 ноября:

«Бахчешехир Колежи» — «Ховентуд» — 89:78;
«Лиеткабелис» — «Умана Рейер» — 93:100 OT;
У-БТ — «Арис» — 87:79;
«Цедевита-Олимпия» — «Гамбург Тауэрс» — 95:68;
«Тюрк Телеком» — «Хапоэль» Иерусалим — 77:94;
«Хапоэль» Тель-Авив — «Ратиофарм Ульм» — 80:82;
«Бурк» — «Валенсия» — 96:107;
«Доломити Энергия» — «Бешикташ» — 68:83;
«Гран Канария» — «Трефл Сопот» — 84:58.

Еврокубок . Группа A. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 19:00 МСК
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Окончен
89 : 78
Ховентуд
Бадалона, Испания
Еврокубок . Группа B. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
93 : 100
ОТ
Умана Рейер
Венеция, Италия
Еврокубок . Группа B. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
87 : 79
Арис
Салоники, Греция
Еврокубок . Группа B. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Окончен
95 : 68
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Еврокубок . Группа B. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 21:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Окончен
77 : 94
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Еврокубок . Группа A. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 21:30 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
80 : 82
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Еврокубок . Группа B. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 21:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Окончен
96 : 107
Валенсия
Валенсия, Испания
Еврокубок . Группа A. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 22:00 МСК
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Окончен
68 : 83
Бешикташ
Стамбул, Турция
Еврокубок . Группа A. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Окончен
84 : 58
Трефл Сопот
Сопот, Польша

Групповой этап Еврокубка стартовал 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф сыграют шесть клубов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в 1/4 финала.

Видео: «Париж» обыграл «Бурк» и стал победителем Еврокубка:

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