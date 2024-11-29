Результаты игрового дня Евролиги 28 ноября, турнирная таблица

В четверг, 28 ноября, состоялся игровой день 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 28 ноября:

«Жальгирис» – «Баскония» – 70:83;

«Альба» – «Маккаби» Тель-Авив – 85:103;

«Партизан» – «Олимпиакос» – 78:70;

«Париж» – «Виртус» – 81:78;

«Барселона» – «Реал» Мадрид – 90:97 ОТ.

Напомним, действующим победителем Евролиги является греческий клуб «Панатинаикос». В финале турнира прошлого года эта команда оказалась сильнее действовавшего в тот момент обладателя титула «Реала» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» обыграл «Фенербахче» (87:84).