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Результаты игрового дня Евролиги 28 ноября, турнирная таблица

Результаты игрового дня Евролиги 28 ноября, турнирная таблица
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В четверг, 28 ноября, состоялся игровой день 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 28 ноября:

«Жальгирис» – «Баскония» – 70:83;
«Альба» – «Маккаби» Тель-Авив – 85:103;
«Партизан» – «Олимпиакос» – 78:70;
«Париж» – «Виртус» – 81:78;
«Барселона» – «Реал» Мадрид – 90:97 ОТ.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
28 ноября 2024, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
70 : 83
Баскония
Витория, Испания
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Лекавичюс, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
28 ноября 2024, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
85 : 103
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Альба: Прочида, Гросбер, Спаньоло, Ветцель, Делов, Нуфер, Маттиссек, Шнайдер, Самар, Рапикве, Маккормак, Уильямс
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Габриэль, Деджулиус
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
28 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
78 : 70
Олимпиакос
Пирей, Греция
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Копривица, Bosnjakovic, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Митру-Лонг, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
28 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
81 : 78
Виртус
Болонья, Италия
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Кратцер, Ло, Хэйс, Шарвен, Янтунен, Уаттара
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Такер
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
28 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
90 : 97
ОТ
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Нето, Парра
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе

Напомним, действующим победителем Евролиги является греческий клуб «Панатинаикос». В финале турнира прошлого года эта команда оказалась сильнее действовавшего в тот момент обладателя титула «Реала» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» обыграл «Фенербахче» (87:84).

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