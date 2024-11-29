Расписание всех матчей Евролиги 29 ноября

Сегодня, 29 ноября, состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Всего болельщики смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием каждой из этих встреч.

Расписание Евролиги на 29 ноября:

20:45 мск – «Фенербахче» – «Олимпия»;

22:00 мск – «Црвена Звезда» – «Бавария»;

22:15 мск – «Панатинаикос» – «Монако»;

23:00 мск – АСВЕЛ – «Анадолу Эфес».

Напомним, действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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