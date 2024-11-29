Расписание всех матчей Евролиги 29 ноября
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Сегодня, 29 ноября, состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Всего болельщики смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием каждой из этих встреч.
Расписание Евролиги на 29 ноября:
20:45 мск – «Фенербахче» – «Олимпия»;
22:00 мск – «Црвена Звезда» – «Бавария»;
22:15 мск – «Панатинаикос» – «Монако»;
23:00 мск – АСВЕЛ – «Анадолу Эфес».
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
29 ноября 2024, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
29 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
29 ноября 2024, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).
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