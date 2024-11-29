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Игрок «Партизана» едва не подрался с главным тренером «Олимпиакоса» после матча Евролиги

Игрок «Партизана» едва не подрался с главным тренером «Олимпиакоса» после матча Евролиги
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Центровой «Партизана» Тайрик Джонс едва не подрался с главным тренером «Олимпиакоса» Георгиосом Барцокасом после матча Евролиги.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
28 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
78 : 70
Олимпиакос
Пирей, Греция
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Копривица, Bosnjakovic, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Митру-Лонг, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье

После встречи Джонс направился высказывать недовольство в адрес тренерского штаба «Олимпиакоса». В ситуацию успели вмешаться игроки команд, которым после небольшой стычки удалось предотвратить дальнейшее развитие конфликта.

Фото: Кадр из трансляции

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Партизан» примет литовский «Жальгирис». Матч состоится 3 декабря и начнётся в 22:30 мск. «Олимпиакос» в следующем туре на выезде сразится с «Монако». Игра состоится 4 декабря и начнётся в 21:00 мск.

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