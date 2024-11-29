Игрок «Партизана» едва не подрался с главным тренером «Олимпиакоса» после матча Евролиги

Центровой «Партизана» Тайрик Джонс едва не подрался с главным тренером «Олимпиакоса» Георгиосом Барцокасом после матча Евролиги.
После встречи Джонс направился высказывать недовольство в адрес тренерского штаба «Олимпиакоса». В ситуацию успели вмешаться игроки команд, которым после небольшой стычки удалось предотвратить дальнейшее развитие конфликта.
Фото: Кадр из трансляции
В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Партизан» примет литовский «Жальгирис». Матч состоится 3 декабря и начнётся в 22:30 мск. «Олимпиакос» в следующем туре на выезде сразится с «Монако». Игра состоится 4 декабря и начнётся в 21:00 мск.
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