Команда Дёмина потерпела первое поражение в NCAA, у Егора — «16+3+4»

Сегодня, 29 ноября, закончился матч в рамках турнира Rady Children's Invitational студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) столкнулся с «Оле Мисс Ребелс» из университета Миссисипи. Команда из штата Юта потерпела первое поражение в сезоне со счётом 85:96.

Российский защитник BYU Егор Дёмин, в свою очередь, отметился 16 набранными очками — 5 из 13 с игры, где два из девяти — из-за дуги. Также на счету нашего баскетболиста четыре результативные передачи, три подбора, один перехват и один блок-шот.

Следующую встречу университет Бригама Янга проведёт с «Провиденс Фрайарс». Матч состоится 4 декабря, начало — в 4:30 мск.

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