Хавьер Паскуаль комплиментарно высказался о «Пари НН» в преддверии матча в Единой лиге

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о нижегородском «Пари НН» перед матчем в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который состоится сегодня, 29 ноября.

«Они [«Пари НН»] очень хорошо работают на протяжении всего сезона. Мне нравится их игра, они очень серьёзно подходят к работе в обороне и нападении и всегда следуют плану тренера.

Я должен поздравить их с тем, как они идут в чемпионате на сегодняшний день, и мы испытываем к ним большое уважение. Знаем, что это будет очень сложная игра», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».