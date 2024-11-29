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Хавьер Паскуаль комплиментарно высказался о «Пари НН» в преддверии матча в Единой лиге

Хавьер Паскуаль комплиментарно высказался о «Пари НН» в преддверии матча в Единой лиге
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о нижегородском «Пари НН» перед матчем в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который состоится сегодня, 29 ноября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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«Они [«Пари НН»] очень хорошо работают на протяжении всего сезона. Мне нравится их игра, они очень серьёзно подходят к работе в обороне и нападении и всегда следуют плану тренера.

Я должен поздравить их с тем, как они идут в чемпионате на сегодняшний день, и мы испытываем к ним большое уважение. Знаем, что это будет очень сложная игра», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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