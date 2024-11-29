Георгий Жбанов назвал отличие «Пари НН» от других клубов Единой лиги

Атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов поделился впечатлениями по поводу предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с нижегородским «Пари НН», который состоится сегодня, 29 ноября.

«Они хороши тем, что всегда играют в командный баскетбол — командно нападают и защищаются. Все пять игроков всегда задействованы во всех комбинациях. Наверное, это их отличие, что они более командно играют, чем остальные клубы.

Как мы [«Зенит»] провели паузу? Конечно, я тренировался два раза в день. Утром была качалка, вечером баскетбол. Восстанавливался, проводил процедуры», — цитирует Жбанова официальный сайт «Зенита».