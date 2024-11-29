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Георгий Жбанов назвал отличие «Пари НН» от других клубов Единой лиги

Георгий Жбанов назвал отличие «Пари НН» от других клубов Единой лиги
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Атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов поделился впечатлениями по поводу предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с нижегородским «Пари НН», который состоится сегодня, 29 ноября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они хороши тем, что всегда играют в командный баскетбол — командно нападают и защищаются. Все пять игроков всегда задействованы во всех комбинациях. Наверное, это их отличие, что они более командно играют, чем остальные клубы.

Как мы [«Зенит»] провели паузу? Конечно, я тренировался два раза в день. Утром была качалка, вечером баскетбол. Восстанавливался, проводил процедуры», — цитирует Жбанова официальный сайт «Зенита».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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