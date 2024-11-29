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Георгий Жбанов: Сергей Козин — ученик Зорана Лукича и играет в целом тот же стиль

Георгий Жбанов: Сергей Козин — ученик Зорана Лукича и играет в целом тот же стиль
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Атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов поделился впечатлениями о нижегородском «Пари НН» в преддверии матча в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, который состоится сегодня, 29 ноября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В первую очередь, команда Нижнего Новгорода, конечно, всегда будет в моём сердце, как первый мой профессиональный клуб в большом баскетболе. Что касается их выступления, рисунок игры не сильно поменялся, так как Сергей Козин — ученик Зорана Лукича и играет в целом тот же стиль.

Видно ли по игре, что это действительно пятая сила? На данный момент, да. Цифры говорят сами за себя. Не считая первые четыре команды, у них у единственных положительный баланс побед и поражений. Поэтому, да, абсолютно заслуженно на пятом месте», — приводит слова Жбанова официальный сайт «Зенита».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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