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Дражен Анзулович раскритиковал определённый отрезок игры «Самары» в матче с «Астаной»

Дражен Анзулович раскритиковал определённый отрезок игры «Самары» в матче с «Астаной»
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной» (81:59), который состоялся вчера, 28 ноября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
59 : 81
Самара
Самарская область
Астана: Утоми - 17, Оразбеков - 12, Десятников - 11, Походяев - 7, Исаенко - 4, Щербак - 3, Смит - 2, Айткали - 2, Сарсенгалиев - 1, Мурзагалиев, Абашидзе
Самара: Попов - 15, Карданахишвили - 14, Голдырев - 11, Харрелл - 9, Далтон - 8, Пынько - 7, Гудумак - 6, Амосов - 6, Адамс - 5, Брукс

«Поздравляю нашу команду. Могу сказать, что первые две четверти были очень хорошие, мы показывали хорошую игру и в защите, и в нападении, сделали все то, что хотели. Но третья и четвертая четверть не были «серьезными»: мы не показали достаточно ответственности и достаточно желания.

Как мы играли первые две четверти — вот так нужно играть все сорок минут», — цитирует Анзулович официальный телеграм-канал «Самары».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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