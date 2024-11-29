Дражен Анзулович раскритиковал определённый отрезок игры «Самары» в матче с «Астаной»

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной» (81:59), который состоялся вчера, 28 ноября.

«Поздравляю нашу команду. Могу сказать, что первые две четверти были очень хорошие, мы показывали хорошую игру и в защите, и в нападении, сделали все то, что хотели. Но третья и четвертая четверть не были «серьезными»: мы не показали достаточно ответственности и достаточно желания.

Как мы играли первые две четверти — вот так нужно играть все сорок минут», — цитирует Анзулович официальный телеграм-канал «Самары».