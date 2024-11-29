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«Выбирали то, что легко». Йовица Арсич — о матче «Енисея» с «Уралмашем»

«Выбирали то, что легко». Йовица Арсич — о матче «Енисея» с «Уралмашем»
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался после матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем» (61:83), который состоялся вчера, 28 ноября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
83 : 61
Енисей
Красноярск
Уралмаш: Мартин - 31, Зайцев - 13, Нэльсон - 10, Глазунов - 5, Писклов - 5, Новиков - 5, Балашов - 5, Ивлев - 3, Белянков - 3, Михеев - 2, Акрамов - 1
Енисей: Сандерс - 17, Герасимов - 14, Близнюк - 13, Степанович - 8, Балашов - 7, Долинин - 2, Ведищев, Перевалов, Сонько, Шлегель, Одиноков, Загретдинов

«Выиграла команда, которая была сильнее. Мы не использовали свои шансы в первой половине, когда у нас были возможности. Выбирали то, что легко, а не то, что правильно и не то, что умно в нападении.

Дали сопернику возможность набирать быстрые очки при переходе в атаку, что не получалось у них при позиционной игре пять на пять. Когда они почувствовали бросок, игра просто закончилась», — цитирует Арсича официальный телеграм-канал «Енисея».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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