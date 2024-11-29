«Выбирали то, что легко». Йовица Арсич — о матче «Енисея» с «Уралмашем»

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался после матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем» (61:83), который состоялся вчера, 28 ноября.

«Выиграла команда, которая была сильнее. Мы не использовали свои шансы в первой половине, когда у нас были возможности. Выбирали то, что легко, а не то, что правильно и не то, что умно в нападении.

Дали сопернику возможность набирать быстрые очки при переходе в атаку, что не получалось у них при позиционной игре пять на пять. Когда они почувствовали бросок, игра просто закончилась», — цитирует Арсича официальный телеграм-канал «Енисея».