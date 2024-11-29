Ростислав Вергун — после матча с «Енисеем»: мы показали, что такое «Уралмаш»

Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Ростислав Вергун подвёл итоги после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (83:61), который состоялся вчера, 28 ноября.

«Хотел бы сказать спасибо всем игрокам, которые не получают много игрового времени в среднем по чемпионату, но в нужный момент они выходят и доказывают, что они — игроки этого уровня. Я бы сказал словами президента: «Сегодня мы показали, что такое «Уралмаш».

Мне кажется, что болельщикам должно быть очень приятно болеть за такую команду. Вдвойне приятно мне, как тренеру, когда весь протокол без нолей. Горжусь ребятами», — приводит слова Вергуна официальный сайт «Уралмаша».