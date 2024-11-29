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Ростислав Вергун — после матча с «Енисеем»: мы показали, что такое «Уралмаш»

Ростислав Вергун — после матча с «Енисеем»: мы показали, что такое «Уралмаш»
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Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Ростислав Вергун подвёл итоги после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (83:61), который состоялся вчера, 28 ноября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
83 : 61
Енисей
Красноярск
Уралмаш: Мартин - 31, Зайцев - 13, Нэльсон - 10, Глазунов - 5, Писклов - 5, Новиков - 5, Балашов - 5, Ивлев - 3, Белянков - 3, Михеев - 2, Акрамов - 1
Енисей: Сандерс - 17, Герасимов - 14, Близнюк - 13, Степанович - 8, Балашов - 7, Долинин - 2, Ведищев, Перевалов, Сонько, Шлегель, Одиноков, Загретдинов

«Хотел бы сказать спасибо всем игрокам, которые не получают много игрового времени в среднем по чемпионату, но в нужный момент они выходят и доказывают, что они — игроки этого уровня. Я бы сказал словами президента: «Сегодня мы показали, что такое «Уралмаш».

Мне кажется, что болельщикам должно быть очень приятно болеть за такую команду. Вдвойне приятно мне, как тренеру, когда весь протокол без нолей. Горжусь ребятами», — приводит слова Вергуна официальный сайт «Уралмаша».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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