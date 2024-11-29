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Егор Дёмин отметился точным трёхочковым попаданием в напряжённый момент матча NCAA

Егор Дёмин отметился точным трёхочковым попаданием в напряжённый момент матча NCAA
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Сегодня, 29 ноября, завершился очередной матч регулярного чемпионата NCAA, в котором между собой сыграли университет Бригама Янга (BYU) и «Оле Мисс Ребелс» из университета Миссисипи в рамках турнира Rady Children's Invitational. Игра завершилась со счётом 96:85 в пользу «Оле Мисс Ребелс» в овертайме.

За две с половиной минуты до конца основного времени при счёте 72:71 в пользу BYU российский защитник Егор Дёмин стал автором трёхочкового попадания, по итогам которого его команда увеличила преимущество до четырёх очков.

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Дёмин, в свою очередь, отметился 16 набранными очками — 5 из 13 с игры, где два из девяти — из-за дуги. Также на счету нашего баскетболиста четыре результативные передачи, три подбора, один перехват и один блок-шот.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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