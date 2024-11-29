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Лонзо Болл объяснил, почему не считает Коби Брайанта лучшим баскетболистом

Лонзо Болл объяснил, почему не считает Коби Брайанта лучшим баскетболистом
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Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Лонзо Болл поделился впечатлениями по поводу члена Зала славы баскетбола и пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

«Я люблю Коби, но для меня он никогда не был лучшим игроком. Просто, когда я смотрю на его игру, я не могу не заметить, что у него больше всего промахов за всю историю. Понимаешь, о чём я?» — сказал Болл во время подкаста баскетболистки WNBA Энджел Риз.

В текущем регулярном сезоне Болл принял участие в четырёх матчах, набирая в среднем пять очков, делая 3,5 результативной передачи и 2,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,2, трёхочковых — 40. «Чикаго» на данный момент занимает 10-е место на Востоке (8-12).

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