Тим Хардуэй объяснил, почему Майкл Джордан — величайший баскетболист в истории

Член Зала славы баскетбола и пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Хардуэй-старший назвал величайшего баскетболиста в истории.

«Кто величайший игрок всех времён? О, это Майкл Джордан, без сомнений. Майкл — величайший, тут даже обсуждать нечего. Он шесть раз выходил в финал и шесть раз побеждал. Если он решал сосредоточиться на защите, то показывал высший класс в обороне.

Он никогда не позволял себе расслабляться, не пропускал матчи просто так — каждый день выкладывался на максимум. Он играл для фанатов, старался отыграть все 82 игры в сезоне. Никакого «управления нагрузкой», никаких оправданий.

Майкл говорил: «Я сделаю всё, чтобы обыграть тебя на тренировке, а потом выйду и сделаю то же самое в игре». Вот такой у нас тогда был подход. И я говорю это с полным уважением к Леброну — никаких обид или недооценки», — сказал Хардуэй во время подкаста Марка Джексона.

Майкл Джордан встретился с российским олигархом на матче ЛЧ: