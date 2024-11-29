Видео: индивидуальные действия Егора Дёмина в первом проигранном матче в США

Университет Бригама Янга (BYU) потерпел первое поражение в регулярном чемпионате американской лиги NCAA, уступив в овертайме университету Миссисипи (Ole Miss) со счётом 85:96 ОТ. Появилось видео индивидуальных действий российского баскетболиста Егора Дёмина.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

В первом проигранном матче в США Дёмин набрал 16 очков, сделал три подбора и четыре передачи, реализовав 5 из 13 бросков с игры.

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