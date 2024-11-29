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Единая лига: расписание на 29 ноября

Единая лига: расписание на 29 ноября
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Сегодня, 29 ноября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщикам для просмотра будет доступен один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига ВТБ. Расписание на 29 ноября:

19:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В настоящий момент турнирную таблицу Единой лиги возглавляет московский ЦСКА. В активе красно-синих 14 побед при одном поражении. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (13 побед — два поражения), топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (12 побед — два поражения).

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