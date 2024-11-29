Единая лига: расписание на 29 ноября

Сегодня, 29 ноября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщикам для просмотра будет доступен один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига ВТБ. Расписание на 29 ноября:

19:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Зенит».

В настоящий момент турнирную таблицу Единой лиги возглавляет московский ЦСКА. В активе красно-синих 14 побед при одном поражении. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (13 побед — два поражения), топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (12 побед — два поражения).

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