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Портал указал неверное написание фамилии Дёмина. Ранее сам Егор просил его так не называть

Портал указал неверное написание фамилии Дёмина. Ранее сам Егор просил его так не называть
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Портал Sofascore неправильно указал фамилию российского баскетболиста Егора Дёмина, выступающего в NCAA за Университет Бригама Янга (BYU Cougars). В статистике матча BYU с «Оле Мисс Ребелс» из университета Миссисипи фамилия Егора была написана как «Деним».

Фото: Скриншот

Ранее сам россиянин обращал внимание на корректное написание своей фамилии. Во время общения с фанатами Егор говорил следующее: «Никаких больше джинсов деним. Больше никогда».

Напомним, «Кугарз» уступили со счётом 85:96. Дёмин набрал 16 очков. Кроме того, на его счету четыре результативные передачи, три подбора, один перехват и один блок-шот.

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