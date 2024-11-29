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Еврокубок: расписание на 29 ноября

Еврокубок: расписание на 29 ноября
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Сегодня, 29 ноября, в Еврокубке запланирован очередной игровой день. В общей сложности состоится один матч, с расписанием которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Баскетбол. Еврокубок. Расписание матчей 29 ноября:

21:00 мск. «Будучность» — «Вулвз».

Еврокубок . Группа A. 9-й тур
29 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Не начался
Вулвз
Вильнюс, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Групповой этап Еврокубка стартовал 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля следующего года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф сыграют шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

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