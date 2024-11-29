Сергей Козин объяснил, при каких условиях «Пари НН» может обыграть «Зенит»

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Козин высказался по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом», который состоится сегодня, 29 ноября.

«Зенит» — серьёзный соперник, у которого сейчас одна из самых длинных победных серий в лиге. Это очень талантливая команда, которая набирает много очков, и от каждого игрока может исходить угроза как с периметра, так и в игре один на один.

Наша задача — показать лучшие качества в защите и постараться не дать «Зениту» забить лёгкие очки. В таком случае у нас будет шанс на победу», — приводит слова Козина официальный сайт Единой лиги ВТБ.