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Сергей Козин объяснил, при каких условиях «Пари НН» может обыграть «Зенит»

Сергей Козин объяснил, при каких условиях «Пари НН» может обыграть «Зенит»
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Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Козин высказался по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом», который состоится сегодня, 29 ноября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» — серьёзный соперник, у которого сейчас одна из самых длинных победных серий в лиге. Это очень талантливая команда, которая набирает много очков, и от каждого игрока может исходить угроза как с периметра, так и в игре один на один.

Наша задача — показать лучшие качества в защите и постараться не дать «Зениту» забить лёгкие очки. В таком случае у нас будет шанс на победу», — приводит слова Козина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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