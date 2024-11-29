Кайри Ирвинг изменил тактику, отвечая на вопрос, плоская ли Земля

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг во время общения на стриме Кая Сената не стал отвечать на вопрос, считает ли он, что Земля плоская. Ирвинг заявил, что в прошлый раз, когда он это говорил, у него появилось много неприятностей.

«На самом деле из-за этого у меня были большие неприятности. Отвечая на такие вопросы, нужно быть осторожным. Почему у меня возникли проблемы? Влияние», — сказал Ирвинг.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ирвинг к настоящему моменту принял участие в 18 матчах, в которых в среднем набирал 24,5 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 5,4 передачи.

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