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Кайри Ирвинг изменил тактику, отвечая на вопрос, плоская ли Земля

Кайри Ирвинг изменил тактику, отвечая на вопрос, плоская ли Земля
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг во время общения на стриме Кая Сената не стал отвечать на вопрос, считает ли он, что Земля плоская. Ирвинг заявил, что в прошлый раз, когда он это говорил, у него появилось много неприятностей.

«На самом деле из-за этого у меня были большие неприятности. Отвечая на такие вопросы, нужно быть осторожным. Почему у меня возникли проблемы? Влияние», — сказал Ирвинг.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ирвинг к настоящему моменту принял участие в 18 матчах, в которых в среднем набирал 24,5 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 5,4 передачи.

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