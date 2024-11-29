Лукич: Щербенёв в «Локомотиве» играл заметную роль, а в «Зените» выходит на пять минут

Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о подходе к вызову игроков в национальную команду. Во время выступления сборной России в международном турнире «Кубок Дружбы. Россия — Африка», помимо молодёжи, Лукич пригласил 30-летнего форварда Антона Астапковича и 29-летнего центрового Александра Ганькевича, выступающих в ЦСКА.

«Если будем рассчитывать только на молодёжь, то просто забудем о старших. До этого мы обходились без них, но теперь пришли вместе с федерацией к выводу, что на каждую игру надо приглашать двух-трёх опытных игроков. В этот раз я решил «активировать» Астапковича и Ганькевича. Если первый проводит на площадке немногим меньше времени, чем раньше, то второй в ЦСКА совсем не играет.

Подобная ситуация у многих россиян. Разыгрывающий Александр Щербенёв в команде «Локомотив-Кубань» играл заметную роль, а в «Зените» выходит буквально на пять минут», — приводит слова Лукича пресс-служба Олимпийского комитета России.

Достижения сборных России по баскетболу: