«Вы бы сошли с ума!» Пэт Райли — о поражениях «Лейкерс» в финалах НБА

Президент «Майами Хит», а в прошлом главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Пэт Райли вспомнил о шести поражениях в финалах НБА «озёрников» от «Бостон Селтикс» в 1960-х годах.

«Мы унаследовали шесть поражений моего большого друга Джерри Уэста и Элджина Бэйлора. Они проиграли «Селтикс». Можете ли вы себе представить, что натура Майкла [Джордана] или Леброна [Джеймса], Дуэйна [Уэйда] или Криса [Пола] даст вам проиграть шесть раз в финалах НБА?

Вы бы сошли с ума! Я имею в виду, что вы, вероятно, провели бы остаток своей жизни на Багамах в баре «Таити» или в каком-то подобном месте. Но это очень трудно, невероятно тяжело победить.

Так что это соперничество было создано, и нам пришлось урегулировать его в 80-х, мы победили их два раза из трёх», — приводит слова Райли Fadeaway World.