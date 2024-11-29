Чемпион НБА попросил прощения у Джейсона Тейтума

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс, который сейчас является экспертом на телевидении, попросил прощения у форварда «кельтов» Джейсона Тейтума.

«Джейсон Тейтум, я прошу прощения за то, что мы должны чаще упоминать твоё имя, когда дело доходит до трёх букв — MVP. Мы говорим обо всех остальных, но не упоминаем этого игрока, который постоянно, день за днём, заигрывает с 30-очковыми трипл-даблами», — сказал Перкинс в эфире программы NBA Today.

Напомним, в прошлом сезоне НБА Тейтум вместе с «Бостоном» впервые с 2008 года стал чемпионом. Также Джейсон в составе сборной США по баскетболу выиграл Олимпийские игры в Париже.