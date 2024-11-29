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Фанат выбежал на паркет и толкнул Барцокаса на игре «Партизана» и «Олимпиакоса» в Евролиге

Фанат выбежал на паркет и толкнул Барцокаса на игре «Партизана» и «Олимпиакоса» в Евролиге
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Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас рассказал о стычке с фанатом во время матча регулярного чемпионата Евролиги с «Партизаном».

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
28 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
78 : 70
Олимпиакос
Пирей, Греция
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Копривица, Bosnjakovic, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Митру-Лонг, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье

Игра проходила в Белграде (Сербия) и завершилась со счётом 78:70 в пользу хозяев площадки. Сразу после окончания матча между тренерскими штабами обеих команд завязалась перепалка. Конфликт удалось погасить, но сразу после этого на паркет вышел фанат и толкнул Барцокаса.

«Один из помощников Желько Обрадовича — не знаю его имени — всю игру проклинал нас со скамейки запасных. Я обменялся с ним несколькими словами. Затем на меня напал Тайрик Джонс.

А после этого один болельщик спустился с трибун и толкнул меня. Но это не моя работа. Разбираться с этим должны другие», — приводит слова Барцокаса Basket News.

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