Бывшая звезда НБА сравнил Ламело Болла и Дэмьена Лилларда

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Демаркус Казинс, который четыре раза участвовал в Матчах всех звёзд, поделился мнением о разыгрывающем «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болле, сравнив его с Дэмьеном Лиллардом из «Милуоки Бакс».

«Я ставлю его [Болла] выше Дэйма [Лилларда] прямо сейчас. Он точно выше Дэйма. В данный момент Ламело превосходит Лилларда», — сказал Казинс на канале Run It Back on FanDuel TV в YouTube.

23-летний Болл в сезоне-2024/2025 в среднем набирает 31,1 очка, делает 5,4 подбора и 6,9 передачи. «Шарлотт» на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.