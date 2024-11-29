Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бывшая звезда НБА сравнил Ламело Болла и Дэмьена Лилларда

Бывшая звезда НБА сравнил Ламело Болла и Дэмьена Лилларда
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Демаркус Казинс, который четыре раза участвовал в Матчах всех звёзд, поделился мнением о разыгрывающем «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болле, сравнив его с Дэмьеном Лиллардом из «Милуоки Бакс».

«Я ставлю его [Болла] выше Дэйма [Лилларда] прямо сейчас. Он точно выше Дэйма. В данный момент Ламело превосходит Лилларда», — сказал Казинс на канале Run It Back on FanDuel TV в YouTube.

23-летний Болл в сезоне-2024/2025 в среднем набирает 31,1 очка, делает 5,4 подбора и 6,9 передачи. «Шарлотт» на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Сейчас читают:
Идиллия перед катастрофой? Звёзды НБА купаются в деньгах — лига может жестоко поплатиться
Идиллия перед катастрофой? Звёзды НБА купаются в деньгах — лига может жестоко поплатиться
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android