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20-летняя модель OnlyFans за год заработала больше, чем многие звёзды НБА

20-летняя модель OnlyFans за год заработала больше, чем многие звёзды НБА
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20-летняя модель OnlyFans Софи Рейн показала свой заработок за последние 12 месяцев. Соответствующий пост девушка разместила на своей странице в социальных сетях. Своим подписчикам Рейн сообщила, что её заработок составил $ 43,4 млн.

«Благодарна за один год, проведённый здесь», — подписала фото Рейн.

Фото: Скриншот на странице Софи Рейн в социальных сетях

Отметим, что заработок Софи за год превышает оклады многих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Так, разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг за этот сезон должен получить примерно $ 41 млн, лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум — $ 34,8 млн, а атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден — приблизительно $ 33,6 млн.

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