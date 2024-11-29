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Игрок «Реала» не смог выйти на паркет в Евролиге из-за неправильного номера на майке

Игрок «Реала» не смог выйти на паркет в Евролиге из-за неправильного номера на майке
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Форвард мадридского «Реала» Джанан Муса не смог начать игру во второй половине матча регулярного чемпионата Евролиги с каталонской «Барселоной» из-за того, что на его игровой майке был неправильно указан номер.

Начал игру Муса в футболке со своим настоящим 13-м номером, а после перерыва почему-то оказался в майке с цифрой 31 на спине.

Судьи заметили данный эпизод и не позволили Джанану выйти на паркет после перерыва. Экипировщику «Реала» пришлось в экстренном порядке искать форварду нужную форму. Мусе быстро нашли игровую майку, и в ближайшей паузе он вернулся на паркет.

«Реал» в овертайме обыграл «Барселону» со счётом 97:90 ОТ. Муса провёл на площадке 32 минуты, набрав девять очков, сделав шесть подборов и три передачи.

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