«Надо быть готовыми пролить немного крови». Рейнольдс — о предстоящей игре УНИКСа и «Локо»

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 1 декабря и начнётся в 15:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Казани.

«Думаю, все рады возобновлению чемпионата и предстоящему матчу с «Локомотивом». Очевидно, мы играем дома и надеемся, что все наши болельщики придут и поддержат нас. Команда полностью готова принять вызов и сделать всё возможное для победы. Это определённо будет настоящая битва.

Сильная сторона «Локо» — подбор и быстрое перемещение по площадке. Особо хочу отметить Патрика Миллера. Нам необходимо остановить их разыгрывающего и не дать добраться до корзины. Для победы УНИКС должен продемонстрировать агрессивный баскетбол. Если мы хотим добиться успеха в этом матче, нужно быть готовыми пролить немного крови», — приводит слова Рейнольдса пресс-служба казанской команды.

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