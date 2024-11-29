«Что вы наделали?» Легенда НБА объяснил, как «Миннесота» совершила ошибку

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт поделился мнением о том, что «Миннесоте Тимбервулвз» следовало обменять центрового Руди Гобера, а не Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк Никс».

«Мы просто замяли всю эту историю с «Миннесотой» под ковёр. Команде следовало бы обменять Руди Гобера, оставить Карла-Энтони Таунса и продолжать. Вы не хотели платить этому игроку, что вы наделали?» — сказал Кевин Гарнетт в своём подкасте KG Certified.

Напомним, «Миннесота» обменяла Таунса в «Никс», а взамен получила защитника Донте Дивинченцо, форварда Джулиуса Рэндла и пик первого раунда драфта НБА.

На данный момент «Миннесота» занимает 12-е место в Западной конференции, проиграв четыре матча подряд в регулярном чемпионате. «Нью-Йорк» расположился на четвёртой строчке Востока.